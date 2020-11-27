Sıkışan doğalgaz bomba gibi patladı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde doğalgaz hattındaki sızıntı ile biriken gaz bomba gibi patladı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki, Mevlüt Güngör isimli vatandaşın kiracı olarak yaşadığı evin mutfak kısmındaki doğalgaz hattı sıkışma sonucunda bomba gibi patladı.
Patlamanın etkisi ile evin pencereleri çerçeveleri ile birlikte yerinden sökülerek aşağı düştü. Olay sırasında evde bulunan Güngör, yaralanmadan dışarı çıktı. Patlaması sırasında binada yaşayan vatandaşlar ise büyük panik yaşayarak sokağa döküldü.