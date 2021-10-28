Sıkıcık Çorbası nasıl yapılır?

İlk bakışta fellah köftesine ya da nohutlu ekşili köfteye çok benziyor olsa da lezzet olarak çok çok farklı. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Köfteler için;

1 su bardağı ince bulgur,

1/2 su bardağı toz tarhana,

1 yemek kaşığı un,

1,5 su bardağı kaynar su,

1 tatlı kaşığı kuru nane,

Çorba için;

1 adet soğan,

1 yemek kaşığı domates salçası,

4-5 su bardağı su,

1 tatlı kaşığı kuru nane,

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ,

Üzeri için;

Sarımsaklığı yoğurt,

Zeytinyağ,

Kuru nane

Yapılışı

Köfte için bulguru uygun bir kaba alıp üzerine suyu ve damak zevkinize göre tuzu ekleyip karıştırın, Üzerini örtüp suyunu tamamen çekene kadar dinlendirin. Suyu çeken bulgura tarhana, un ve naneni ekleyip yoğurun. Karışımdan fındık büyüklüğünde toplar yapıp unladığınız bir tepside biriktirin, Çorba için bir tencerede sıvı yağı kızdırıp minik doğradığınız soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve suyunu ekleyip karıştırın. Köfteleri ekleyip kısık ateşte 10-15 dk. kadar pişirin. Tuz ve kuru naneyi ekleyip karıştırın ve ateşten alın. İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt ve dilerseniz yağda yakılmış kuru nane gezdirin.