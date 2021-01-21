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Dünya Şikayet etti: Türkiye'yi övmekten vazgeçsinler
Dünya

Şikayet etti: Türkiye'yi övmekten vazgeçsinler

Yunanistan'da sağcı lider Kiryakos Velopulos, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumlu haberler yapan Yunan gazetecilere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:45:00 -
Şikayet etti: Türkiye'yi övmekten vazgeçsinler

Yunanistan sağında yer alan Helen Çözümü (Elliniki Lisi) partisinin kurucusu Kiryakos Velopulos, Türkiye ve Yunanistan arasında başlayacak olan istikşafi görüşmeler hakkında yapıcı haberler yapan Yunan gazetecilere ateş püskürdü.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Velopulos’in “Medya kuruluşları, görüşmeler öncesinde Türkiye’nin pozisyonunu savunan haberler yapmamalıdır.” sözünü hatırlatan Velopulos, şunları söyledi:

“Haklısınız Sayın Miçotakis. Türkler hakkında yapılan propaganda artık bir son bulmalıdır. (Yunanistan’da yayın yapan) SKAI televizyonunu arayın, Türkleri övmesinler. Onlara deyin ki her gün (Yunan gazeteci) Manolis Kostidis’i ekranlarına çıkartıp Türkiye ve Erdoğan’ı övmekten vazgeçsinler.”

“Türkiye güçlü donelerle geliyor, bizim elimiz boş”

Türkiye’nin masaya elinde güçlü donelerle oturacağını, ancak Yunanistan’ın oluşturduğu müzakere ekibinin yetersiz kaldığını söyleyen Velopulos, Miçotakis hükûmetine tepki göstererek şunları kaydetti:

“Emekli büyükelçi Pavlos Apostolidis’in Yunan heyetine başkanlık etmesi, söz konusu krize yönelik ciddiyetsizliğimizi göstermektedir. Kendisi, daha kapsamlı olan ‘deniz yetki alanı’ kavramı yerine ‘su alanı’ ifadesini kullanıyor. Masaya bu şekilde oturamayız.”

“Eliniz boş bir şekilde masaya oturduktan sonra Almanlara ne cevap vereceksiniz?”

Bu şartlar altında Yunanistan’ın “masayı terk eden taraf olma pahasına” geri çekilmesi gerektiğini savunan Velopoulos, “Masaya oturduktan sonra Türkiye’nin taleplerini dinleyeceksiniz. Kabul etmeyip kalkacaksınız. Sonra Almanya size sormayacak mı ‘Nereye gidiyorsunuz? Siz de kendi taleplerinizi sunsaydınız’ diye?” dedi.

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