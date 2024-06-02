Şikâyet edecek ne var! Beter olun Haşhaşi fedailer

Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, Fetullah Gülen'i 'manevi babası' ilan eden basketbolcu Enes Kanter'in, FETÖ’ye kaptırdığı 110 milyon dolar nedeniyle parasız kalmasını köşesine taşıdı. Kanter'in, bir video çekerek FETÖ’cülere seslendiğini ve küçük bir evde kirada yaşadığını belirttiğini aktaran Acar, " 'Canım da malım da hocamıza feda olsun' diyen sizler değil miydiniz? Beter olun Haşhaşi fedailer" dedi. İşte Acar'ın yazısı:

"FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i 'manevi babası' ilan eden basketbolcu Enes Kanter, örgütteki 'abi'lerine 110 milyon dolar kaptırmış. Parasını geri alamamış. Bir video çekerek FETÖ'cülere seslenmiş, parasızlıktan küçük bir evde kirada yaşamak zorunda kaldığını söylemiş.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'ye kaçan futbolcu Hakan Şükür de tüm mal varlığını örgüttekilere kaptırdığını söylemişti.

Şikâyet edecek ne var!

'Canım da malım da hocamıza feda olsun' diyen sizler değil miydiniz?

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Beter olun Haşhaşi fedailer!"