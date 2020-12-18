SİİRT (AA) - Siirt'ten Almanya'ya 7 ton fıstık ihraç edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kendi markasıyla Almanya'ya 7 ton fıstık ihracatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Tesisin, yurt içinden de birçok kurumsal firmaya Siirt fıstığı pazarladığı kaydedilen açıklamada, Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin büyük market zincirleriyle anlaşarak ve online-satış siteleriyle hijyen ortamda hazırlanan ürünleri tüketicilere ulaştırdığı belirtildi.

Tesisin, ürünlerini yüksek kalite standartlarında, lezzetli, taze ve güvenli mottosuyla üreterek tüketiciye ulaştırdığı, hijyen kurallarına dikkat edilerek ürünlerin hazırlandığı aktarılan açıklamada, tesisin pandemi şartlarına rağmen çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdiği anlatıldı. Tesisin, kendi markasıyla ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl yüksek miktarda alım gerçekleştiren tesis çiftçimizin imdadına yetişti. Bu yıl tesisi ziyarete gelen bütün üreticilerin fıstıklarının alımıyla ilgili gerekli analizleri yapmış olup tesise uygun olan ürünlerin çoğunu almıştır. Şimdiye kadar ilimizde fıstık piyasasının olmaması ve fiyatların değişken olması üreticilerimizi zor durumda bıraktı. Bu yıl piyasa fiyatını belirleyen işletme, üreticilerimizden aldığı ürünlerin ödemelerini zamanında yapıp, bu sayede üreticinin mağdur olmamasını sağlamıştır. Tesis, fıstık alımı konusunda olduğu kadar diğer teknik desteklemeler konularda da çiftçimizi ve üreticimize destek vermeye devam edecektir."

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekare alandan yapılan ve 2017'de hizmete giren tesis, 43 milyon liraya mal olmuştu.