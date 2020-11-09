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Aktüel Siirt'ten 10 tır yardım malzemesi İzmir'deki depremzedelere gönderildi
Aktüel

Siirt'ten 10 tır yardım malzemesi İzmir'deki depremzedelere gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:40:41 -
Siirt'ten 10 tır yardım malzemesi İzmir'deki depremzedelere gönderildi

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği koordinasyonunda hazırlanan 10 tır yardım malzemesi depremin yaşandığı İzmir'e gönderildi.

Kaymakamlıklar, belediyeler ve hayırseverlerin de katkısıyla gıda, battaniye ve oyuncaklardan oluşan 10 tırlık yardım malzemeleri hazırlandı.

İl Özel İdaresi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü parkında düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, destek olan herkese teşekkür etti.

İzmir için Türkiye'nin dört bir yanında dayanışma gösterildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Siirt'ten İzmir'deki depremde zarar görenlere dayanışmayı göstermek ve onların bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermek için bu yardımı gönderiyoruz. Bu yardımlar İzmir'deki kardeşlerimizin ihtiyaçları gidermek için anlamlı. Onun ötesinde gönül bağımızı, dayanışmamızı göstermek için daha da anlamlı. Kriz merkezinin yardım yapmak isteyenlerin gıda paketi ve battaniye gönderilebileceği çağrısı üzerine bu yardımları topladık. 10 tır malzeme toplandı." diye konuştu.

Okunan dualarla 5 bin 644 gıda kolisi, 3 bin 179 battaniye ve oyuncaktan oluşan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, İzmir'e uğurlandı.

Törene, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve hayırseverler katıldı.

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