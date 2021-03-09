  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Siirt'teki operasyonda 1 kişi tutuklandı
Yerel

Siirt'teki operasyonda 1 kişi tutuklandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:27:00 -
Siirt'teki operasyonda 1 kişi tutuklandı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi Algül ve Bahçelievler Mahallesinde yapılan ikamet aramalarında, toplamda 852 adet extacy hap ve 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 1 şahıs tutuklanmıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.
Dünya sarsıldı! ABD çok yakında o ülkeye saldıracak!
Dünya

Dünya sarsıldı! ABD çok yakında o ülkeye saldıracak!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya tarafından yapılan 'Solar Winds' siber saldırılarına karşılık olarak önümüzdeki günlerde Rus tarafına bir diz..
Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !
Gündem

Mine Söğüt'ün bir ahlaksızca yazısı daha ortaya çıktı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Baba evini derhal terk edin kızlar" başlıklı ahlaksız yazısı nedeniyle sert tepki gösterdiği Cumhuriyet gazetesind..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay