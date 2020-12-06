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Aktüel Siirt'teki depremde ağır hasarlı 7 bina tespit edildi
Aktüel

Siirt'teki depremde ağır hasarlı 7 bina tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:39:43 -
Siirt'teki depremde ağır hasarlı 7 bina tespit edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 7 ağır hasarlı binanın tespit edildİği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, perşembe günü saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde ve Siirt Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 40 teknik personelin katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, Kurtalan merkez ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edilmiş, Siirt il merkezinde ise 10 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların yanı sıra okul, cami ve kamu binalarında da hasar tespit çalışmaları devam ediyor."

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