Siirt'teki depremde ağır hasarlı 7 bina tespit edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 7 ağır hasarlı binanın tespit edildİği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, perşembe günü saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde ve Siirt Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 40 teknik personelin katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, Kurtalan merkez ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edilmiş, Siirt il merkezinde ise 10 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların yanı sıra okul, cami ve kamu binalarında da hasar tespit çalışmaları devam ediyor."