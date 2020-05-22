  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5
için kalan
Aktüel

Siirt’te yılda 1 milyon turist ağırlayan türbe korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü

Siirt’te korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretlerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve bahçesi sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:50:29 -
Siirt’te yılda 1 milyon turist ağırlayan türbe korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü

Siirt’te korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretlerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve bahçesi sessizliğe büründü.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda kapatılan ve geçtiğimiz dönemlerde yılda 1 milyona yakın turistin ziyaret ettiği İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretleri türbe ve bahçesi sessizliğe büründü. Tarihi ve turistik mekan, salgının sona ermesiyle eski günlerine dönmeyi bekliyor.


Korona virüs nedeniyle ilçenin tarihi mekanlarının boş kaldığını belirten Kemal Gültekin adlı vatandaş, mekanların, kısıtlamanın sona ermesiyle eski günlerine geri döneceğini söyledi. Gültekin, "Kısıtlamalardan dolayı mezarlıklara gidemiyoruz. Buradan duamızı yapacağız. Allah kabul etsin” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı