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Aktüel

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:16:44 -
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Baykan ilçesinde şüpheli tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 1 kilo 53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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