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Aktüel Siirt'te terör operasyonu: 6 gözaltı
Aktüel

Siirt'te terör operasyonu: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:44:05 -
Siirt'te terör operasyonu: 6 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'ya yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki zanlıların jandarmadaki işlemleri ile firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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