  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kazdıkça tarih fışkıracak! Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş tek kalesi...

Gelecek üç yılın planı bugün açıklanacak... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Külliye’de açıklayacak

Türk helikopteri ihracat yolunda! 1 milyar dolarlık teklif

Türkiye'ye doğalgaz teklifinde bulundular! Merakla Ankara'nın kararını bekliyorlar

25 adet F-35 siparişi verildi! Gelişmeler maalesef bizi de ilgilendiriyor

Fiat Egea tahtı kaptırdı! İşte en çok satılan otomobiller

İyi Parti ile CHP arasında 'kalbini kırarım' tartışması

Gizemli Tarsus kazısıyla ilgili yıllar sonra her şeyi açıkladı: İlk ben girdim oraya, Ermeni kadın aldı her şeyi

İstanbul'da kıyamet gecesi... Beceriksiz herif!

İstanbul'u sağanak vurdu, AKOM uyudu! Vatandaşı uyarmadılar
Yerel Siirt'te temizlik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor
Yerel

Siirt'te temizlik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-09-06 12:54:00 -
Siirt'te temizlik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya önderliğinde başlatılan temizlik seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Siirt’te okulların açılması için geri sayım devam ederken kentte temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik seferberliği çerçevesinde günlük rutin temizlik programlarının yanı sıra her hafta belirlenen özel bir program dahilinde caddelerin genel temizliği, çöp konteynerlerinin düzenli temizlenmesi ve sokakların detaylı temizlik sürecine tabi tutulması hedefleniyor.

Temizlik seferberliği, günün ilk ışıklarıyla birlikte Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yoğun katılımıyla Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nden başlatılarak devam etti.

Sararan bardaklar nasıl temizlenir? Yer aldığı destekle kadın işlerine 3 kat daha yardım ediyor, pırıl pırıl yapıyor
Sararan bardaklar nasıl temizlenir? Yer aldığı destekle kadın işlerine 3 kat daha yardım ediyor, pırıl pırıl yapıyor

Kadın - Aile

Sararan bardaklar nasıl temizlenir? Yer aldığı destekle kadın işlerine 3 kat daha yardım ediyor, pırıl pırıl yapıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Piton yılanı, bahçesini temizleyen kadını yedi! Görüntüler dehşete düşürdü
Piton yılanı, bahçesini temizleyen kadını yedi! Görüntüler dehşete düşürdü

Gündem

Piton yılanı, bahçesini temizleyen kadını yedi! Görüntüler dehşete düşürdü

Gabar ve Cudi’den sonra gözler o bölgede! Terörden temizlendi petrol müjdesi bekleniyor
Gabar ve Cudi’den sonra gözler o bölgede! Terörden temizlendi petrol müjdesi bekleniyor

Ekonomi

Gabar ve Cudi’den sonra gözler o bölgede! Terörden temizlendi petrol müjdesi bekleniyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23