Siirt'te temizlik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya önderliğinde başlatılan temizlik seferberliği hız kesmeden devam ediyor.
Siirt’te okulların açılması için geri sayım devam ederken kentte temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik seferberliği çerçevesinde günlük rutin temizlik programlarının yanı sıra her hafta belirlenen özel bir program dahilinde caddelerin genel temizliği, çöp konteynerlerinin düzenli temizlenmesi ve sokakların detaylı temizlik sürecine tabi tutulması hedefleniyor.
Temizlik seferberliği, günün ilk ışıklarıyla birlikte Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yoğun katılımıyla Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nden başlatılarak devam etti.
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