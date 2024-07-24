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Yerel Siirt’te sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Siirt’te sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-24 06:21:00 -
Siirt’te sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybederek evlerinin bahçesindeki sulama havuzuna düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan ilçesinin Kayalısu köyünde evinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki Asmin Bakır dengesini kaybederek havuza düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bakır'ın boğulma sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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