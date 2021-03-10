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Yerel Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu

Siirt'in Şirvan ilçesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:26:00 -
Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Yamaçlı Köyü Halenze mezrasında silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 2 mauser piyade tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 713 mermi, 28 av tüfeği fişeği, 21 şarjör ve 6 dipçik ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler M.E, E.E. ve Z.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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