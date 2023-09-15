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Yerel Siirt'te silah kaçakçılarına operasyon
Yerel

Siirt'te silah kaçakçılarına operasyon

Yeniakit Publisher
2023-09-15 14:56:00 -
Siirt'te silah kaçakçılarına operasyon

Siirt'in Pervari İlçesi Gökbudak köyünde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan baskında tabanca ve dürbün ele geçirildi.

Siirt'in Pervari İlçesi Gökbudak köyünde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan baskında tabanca ve dürbün ele geçirildi.

Siirt Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve TEM Şube Müdürlükleri ile Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘"Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı’" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam etiğini kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamada, "N.E. ve M.E. isimli şahısların Pervari İlçesi Gökbudak köyündeki ikametlerinde yasadışı silah ve mühimmat sakladığı bilgisi elde edilmiştir. 14.09.2023 günü saat 07.00’den itibaren şüphelilerin ikametlerinde Bomba Arama Köpeği (Puma) ile birlikte adli arama kararına istinaden yapılan aramada; 1 adet Glock marka 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, adet şarjör, 22 adet 9 mm fişek, 3 adet dürbün ele geçirilmiştir." denildi.

Olayla ilgili Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli tahkikatın devam edildiği kaydedildi. (İLKHA)
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