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Gündem Siirt'te PKK saldırısı! Acı haber geldi
Gündem

Siirt'te PKK saldırısı! Acı haber geldi

Terör örgütü PKK, Siirt'te koruculara saldırdı. 1 korucu şehit düştü, 1 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 07:09:00 -
Siirt'te PKK saldırısı! Acı haber geldi

Siirt'in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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