0553 313 94 23

Siirt’te peynir yapımında kullanılan ’Sirik’ otu piyasaya çıktı

Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan ve halk dilinde ’Sirik’ olarak bilinen doğal yayla peynir otu piyasaya çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 14:09
Siirt’te peynir yapımında kullanılan ’Sirik’ otu piyasaya çıktı

Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan ve halk dilinde ’Sirik’ olarak bilinen doğal yayla peynir otu piyasaya çıktı.


Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Çemekare Yaylası’nda yüksek kesimlerde yetişen köylüler tarafından toplanan doğal ot, Aydınlar Caddesi’nde el arabasında satılmaya başlandı. Dağlarda topladıkları otu şehir merkezinde satarak geçimini sağlayan seyyar satıcılar, bu dönemde oldukça rağbet gören ve yerel tabirle ’Sirik’ denilen otun peynirle karıştırıldığında hem güzel bir tat, hem de hoş bir koku verdiğini söyledi.


Vatandaşlar tarafından rağbet gören otun kilosu 20 ile 25 liradan satılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank "şampiyon" gençlerle buluştu
    1. Bakan Varank "şampiyon" gençlerle..
    2. Mursi için Avustralya’da gıyabi cenaze..
    3. Quaresma: “İstanbul’a gelince..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Facebook Libra yakında piyasada
    6. Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze..
    7. Okuryazarlık seferberliğine bir katkı..
    8. Başkan Akın kadınları Ankara’ya..
    9. Binali Yıldırım: "Böyle bir görüşmeyi..
    10. Muhammed Mursi için Ordu’da gıyabi..
    11. Muhammed Mursi için Tokat’ta gıyabi..
    12. Siirt’te peynir yapımında kullanılan..
    13. Sahil Güvenlik Komutanlığının 37...
    14. Bolu’da, dereye düşen otomobildeki 3..
    15. Küçükçekmece Emektarlar Ligi’nin..
    16. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının..
    17. Fenerbahçe'den Emmanuel Adebayor atağı
    18. Hilmi Güler’den çiftçilere jest
    19. Aylık 4 bin 500 TL bursla staja..
    20. Mursi’nin vefatını dünya görmezden..
    21. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun..
    22. Muhammed Mursi için Yalova’da gıyabî..
    23. Başkan Büyükkılıç TKB encümenine girdi
    24. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    25. Muhammed Mursi için Sakarya’da gıyabi..
    26. Geleceğin hukukçularının mezuniyet..
    27. Başkan Özlü İstanbul temaslarına devam..
    28. Madalya için yola çıktılar
    29. Otomobilin çocuğa çarptığı anlar..
    30. Mursi için Denizli’de gıyabi cenaze..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması