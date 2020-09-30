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Gündem Siirt’te öldürülen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi
Gündem

Siirt’te öldürülen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:28:00 -
Siirt’te öldürülen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Devam eden operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü ele geçirilen toplam terörist sayısı 5'e yükselmiştir" ifadesine yer verildi.

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