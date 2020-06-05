Siirt’te mercimek hasadına başlandı

Siirt’te 70 bin dönüm alan üzerinde ekimi yapılan mercimeğin hasadına başlandı.

Siirt’te sonbahar döneminde 70 bin dönümlük araziye ekimi yapılan mercimeğin hasadına başlandı. Mercimek hasadına başlayan çiftçileri tarlalarda ziyaret eden Siirt Tarım ve Orman müdürü Ergün Demirhan, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Türkiye’de kırmızı mercimek üretiminde 5. sırada yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Demirhan, "Türkiye’de 310 bin ton kırmızı mercimek üretimi yapılmaktadır. Siirt kırmızı mercimek üretiminde 2019 yılı itibariye 70 bin dönüm ekili alan ve 9 bin ton üretimi ile Türkiye’de ilk 5’te yer almaktadır. Bu yıl yüzde 20’nin üzerinde rekolte artışı beklemekteyiz. Türkiye mercimek ihtiyacı her yıl artmaktadır. Bakanlığımız önümüzdeki yıllarda kırmızı mercimek üretiminin artmasını hedeflemektedir. Mercimek ekimine dekar başına 76 lira destekleme verilmektedir. 50 dekar üzerine 40 lira toprak analiz desteği verilmektedir. Önemli bir mercimek üreticisi olan ilimizde önümüzdeki yıllarda ekim alanında ve verimde önemli artışlar beklemekteyiz" dedi.