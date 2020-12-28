Siirt'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye ceza
SİİRT (AA) - Siirt'te son bir ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, kuaför, lokanta ve AVM olmak üzere 1272 iş yeri kontrol edilirken, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişiye 10 bin 231 lira ceza uygulandı, izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi ise yurda yerleştirildi.
Öte yandan kent genelinde son bir ayda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye para cezası uygulandı.