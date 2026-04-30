Kazı sırasında doğal gaz hattı patladı! Gaz kokusundan operatör baygınlık geçirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli İzmit'te altyapı çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz hattına zarar vermesiyle şiddetli gaz kaçağı oluştu. Yoğun gaz kokusundan etkilenen iş makinesi operatörü baygınlık geçirdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kazı çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi mahallede paniğe neden oldu.

 

Panik dolu anlar yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi Dünya Bankası Konutları mevkisinde gerçekleştirilen kazı çalışması esnasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu gaz sızıntısı başladı. Çevrede büyük panik yaşanırken, iş makinesi operatörü yoğun gaz kokusu nedeniyle baygınlık geçirdi.

 

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen operatöre ambulansta müdahale etti. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Gaz kaçağının devam ettiği bildirilen bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

