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Aktüel Siirt'te Kovid-19 denetimleri yapıldı
Aktüel

Siirt'te Kovid-19 denetimleri yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:17:39 -
Siirt'te Kovid-19 denetimleri yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Helvacılar Çarşı'dan başlayarak, Aydınlar Caddesi ve sokaklarda denetim yaptı.

Hacıbektaşoğlu, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu, maske takan ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Siirt genelinde alınan önlemlerle vaka sayılarının düştüğünü kaydeden Hacıbektaşoğlu, iş yerlerinde, meydanlarda, caddelerde hayatın aktığı her yerde 24 saat esasına göre denetim uygulandığını bildirdi.

Toplumdaki duyarlılığı görebildiklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Maske takmayan yok denecek kadar az. Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında çok ciddi bir düşüş var. Bu düşüş trendinin dün gece itibarıyla daha da düştüğünü görebildik. Bunun daha da düştüğünü görmek istiyoruz. Siirt'te 700'e yakın arkadaşımız 100'ün üzerinde ekiple denetim yapıyor. Denetimler bilgilendirme ve bilinçlendirme, bütün herkeste bu motivasyonu farkındalığı artırmak amaçlıdır. Kurallara uymayanlar da tespit edilip cezai müeyyideler uygulanıyor. Tedbirlere uyulduğunda vaka sayılarının azaldığını görebiliyoruz. Okullarımız da yüz yüze eğitime hazır durumda. Kış mevsiminde grip mevsiminde vakaları aşağıya indirerek normal hayatımıza sürdüreceğiz."

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Bakırcılar Çarşı'ında 80 yaşındaki bakırcı ustası Nasri Bakırcı'yı ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladı.

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