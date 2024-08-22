Siirt’te karbondioksit gaz hattında sızıntı

İhbar üzerine, Kaymakamlık, Siirt AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri ile Dodan İşletme ve Batman TPAO İş Güvenlik uzmanları hızla olay yerine sevk edildi.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda, Dodan görevlileri, ana tesisten gaz akışını durdurarak hat boşaltıldı. AFAD ve Batman TPAO İş Güvenliği uzmanları ile birlikte yapılan ölçümler sonucunda, herhangi bir zararlı maddeye rastlanmadığı ve tehlike bulunmadığı belirtildi.



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