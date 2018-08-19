Siirt'te iki aile arasında kan döküldü!
Siirt'in Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesinde iki ile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.19 Ağustos 2018 Pazar 21:46
Siirt'in Baykan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel Karani beldesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri, Rahmi ve Şahin Gülmez ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi silahla yaralandı.
Yaralılar, Baykan Devlet Hastanesi ve Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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