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Siirt’te HDP’li 3 belediye başkanı ile bir başkan yardımcısı gözaltına alındı

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt, Kurtalan ve Baykan Belediye Başkanları ile Siirt Belediye Başkan yardımcısı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:04:51 -
Siirt’te HDP’li 3 belediye başkanı ile bir başkan yardımcısı gözaltına alındı

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt, Kurtalan ve Baykan Belediye Başkanları ile Siirt Belediye Başkan yardımcısı gözaltına alındı.


Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda HDP’li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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