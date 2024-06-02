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Kobi Siirt'te Girişimcilik Destekleri Programı toplantısı yapıldı
Kobi

Siirt'te Girişimcilik Destekleri Programı toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-02 15:53:00 -
Siirt'te Girişimcilik Destekleri Programı toplantısı yapıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliğinde "Girişimcilik Destekleri Programı Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, KOSGEB’in girişimcilere sağladığı destekler, başvuru süreçleri ve desteklenen alanlar hakkında detaylı bilgiler verdi. 10 Mayıs itibarıyla üst limiti 2 milyon TL’ye kadar olan Girişimci Destek Programı'nda başvuruların alınmaya başladığını belirten Erkılıç, "Siirt’te girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, KOBİ ve girişimcilerin gerek başlangıç yıllarında desteklenmesi gerekse mevcut durumda sağlanan desteklerden etkin bir şekilde yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yerel işletmelerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen toplantıda katılımcılar, sorularını Erkılıç’a yönelterek doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Bilgilendirme toplantısına Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, yönetim kurulu, meclis ve oda üyeleri katıldı.

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