  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt'te Botan Çayı'na giren genç akıntıya kapılarak boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:58:24 -
Siirt'te Botan Çayı'na giren genç akıntıya kapılarak boğuldu

SİİRT (AA) - Siirt'te serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi Engin köyü yakınlarındaki Botan Çayı'na arkadaşlarıyla serinlemek için giren Mustafa Göçer (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin durumu iletmesi üzerine jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Botan Çayı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Göçer'in cansız bedeni, köye yakın yerde suda sulundu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı