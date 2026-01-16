  • İSTANBUL
Gündem Siirt’te 90 bin 552 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Gündem

Siirt’te 90 bin 552 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Siirt’te 90 bin 552 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Siirt’te 90 bin 552 öğrenci karne heyecanı yaşayarak yarıyıl tatiline girdi

Siirt geneli 568 okulda 90 bin 552 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi. Vali Kemal Kızılkaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Kızılkaya, öğrencilerle buluşarak sohbet etti. Karnelerini alan öğrenciler yarı yıl tatiline girdi.

Öğrencilerden Fatma Zehra Ekin (7), okulu çok sevdiğini, karnesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Havva Betül Özkoyuncu (6) ise "Vali bey burada, çok mutluyum karnemi aldım" dedi.

