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Aktüel Siirt'te 5 büyüklüğündeki deprem
Aktüel

Siirt'te 5 büyüklüğündeki deprem

Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde bazı evlerde hafif hasar meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:37:58 -
Siirt'te 5 büyüklüğündeki deprem

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Karabağ köyünde bazı evlerde hafif hasar oluştu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Karabağ köyünde bazı evler hasara uğradı, İstanbul'da kalan bir aileye ait evin duvarının bir kısmı çöktü.

Çevre illerden de hissedilen depremde, ilçedeki Merkez Cami'nin minaresi de zarar gördü.

Depremin ardından köye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabağ köyü muhtarı Yenal Başal, depremin ardından ekiplerin, anında köylerine geldiğini, bazı evlerde hafif hasar oluştuğunu söyledi.

Depremin etkisiyle bir çocuğun sarsıntı geçirdiğini ve sağlık ekiplerinin çocuğa müdahale ettiğini kaydeden Başal, "Köyümüzde bir sıkıntımız yok." dedi.

Depremden sonra meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek amacıyla AFAD, Siirt Belediyesi ve Kurtalan Belediyesinin itfaiye ekipleri, Kurtalan Belediyesi bahçesinde hazır bekletiliyor.

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