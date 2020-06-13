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Aktüel

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:45:12 -
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, kahraman jandarmamızın operasyonunda etkisiz." paylaşımında bulundu.

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