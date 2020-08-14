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Aktüel

Siirt'te 2 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:54:14 -
Siirt'te 2 ev karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 2 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Pervari Kaymakam Vekili Mehmet Tunç başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, merkez Aydınlar Mahallesi ile Palamutlu köyü Umurlu mezrası Kümeevleri Mahallesi'nde birer evde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta ve bu kişilere teması olanların tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi için evlerin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi.

Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının ekipler tarafından karşılanacağı vurgulandı.

Öte yandan, Pervari'ye bağlı Yukarıbalcılar köyünde uygulanan 14 günlük karantinanın sona erdiği açıklandı.

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