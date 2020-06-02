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Aktüel

Siirt’te 2 asker şehit 7 asker yaralı

İçişleri Bakanlığı Siirt’in Pervari ilçesinde zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucunda 2 asker şehit olduğunu, 1’i ağır 7 askerinde yaralandığı bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 01:18:46 -
Siirt’te 2 asker şehit 7 asker yaralı

İçişleri Bakanlığı Siirt’in Pervari ilçesinde zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucunda 2 asker şehit olduğunu, 1’i ağır 7 askerinde yaralandığı bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Siirt Pervari’de, operasyona giden Jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığı kazada 2 Jandarma’mız şehit oldu, 1’i ağır, 7 Jandarma’mız yaralandı. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

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