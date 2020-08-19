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Aktüel Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. tutuklandı.
Aktüel

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:51:54 -
Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. tutuklandı.
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