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Aktüel Siirt'te 1 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Siirt'te 1 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:40:03 -
Siirt'te 1 kilogram eroin ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Baykan ilçesi Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Farklı tarihte yapılan uygulamada ise bir kişinin üzerinde 22 kullanımlık eroin ile 2 kullanımlık metamfetamin bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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