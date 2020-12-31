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Aktüel Siirtli çocukların yüzü "Hediye Karavanı" ile güldü
Aktüel

Siirtli çocukların yüzü "Hediye Karavanı" ile güldü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:06:22 -
Siirtli çocukların yüzü "Hediye Karavanı" ile güldü

SİİRT (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Siirt'e geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunları ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı" için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde program düzenlendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmasında, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yılın son gününde güzel bir organizasyona tanık olduklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "2020 bütün dünya için Türkiye ve Siirt için çok zor bir yıl oldu ama Siirt olarak salgını hafif atlatan iller arasında olduk. İnşallah 2021 yılı Kovid-19 salgınını hayatımızdan söküp atacağımız bir yıl olacak." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı da kurum olarak koruma altında bulunan çocuklara yönelik önemli çalışmalar yapıldığını dile getirerek "Çocuklar bizi geleceğimiz her şeyimiz. Kurum olarak bu çocuklarımıza yönelik büyük gayret ve çabalarımız var. Koruma altındaki çocuklarımız gerekse de aile yanında ekonomik destek verdiğimiz çocuklara yönelik anlamlı bir program düzenledi." ifadelerini kullandı.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Cumhur Melikoğlu da "Hediye Karavanı"nın 11. il olarak Siirt'e gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Melikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kervan sayesinde çocuklarımıza ulaşıp yarınımızın aydınlık geleceği olan çocuklarımızı sosyalleşmelerine katkı sunmayı amaçladık. İki yıl önce çocuk oyunları ligleri düzenleyerek Siirt'te de faaliyete bulunmuştuk ama oyun olayı Kovid-19 nedeniyle hediye karavanasına çevirdik. İnşallah pandemi bitiminde tekrar oyun karavanıyla yola çıkarak geleneksel oyunlarımıza çocukları buluşturmayı hedefliyoruz."

Etkinlik çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu.

Karavan, Siirt'ten sonra Batman, Mardin ve Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi çocuklara kutu oyunlar ile oyuncak dağıtacak.

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