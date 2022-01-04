  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Siirt Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

Siirt Üniversitesi akademik kadro alıyor

Siirt Üniversitesi birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:38:00 -
Siirt Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuruda  bulunacak  adaylar,  yazışma  adreslerini  içeren,  başvurdukları  bölüm  ve  anabilim/anasanat  dallarını  belirttikleri  dilekçelerine,  yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ön yüzü ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise ilgili birimlere şahsen  veya  posta  yolu  ile  başvurmaları  gerekmektedir.  Eksik  belgeli  yapılan  başvurular  değerlendirmeye  alınmayacaktır  (e-posta  ile  başvurular  kabul edilmeyecektir).

1-  Doçent  kadrolarına  müracaat  edecek  adaylar;  Özgeçmişlerini, yayın  listelerini,  doçentlik  belgelerini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 4 (dört) adet taşınabilir belleğe aktararak başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

* Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

* Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

* e-Devlet üzerinden alınabilecek kare kodlu belgeler kabul edilecektir.

*  Başvuru  yapacak  adayların  “Siirt  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütleri  Yönergesi”nde  belirlenen  koşulları  yerine getirmeleri gerekmektedir.

* Başvuru yapacak adayların dosyalarına Siirt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan puanlı yayın listesini eklemeleri gerekmektedir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Başlama Tarihi  : 31.12.2021

Son Başvuru Tarihi          : 14.01.2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay