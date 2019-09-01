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Siirt TSO öncülüğündeki heyet; İstanbul’da tekstil firmalarını ziyaret etti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğündeki heyet İstanbul’da bulunan Siirtli tekstil firmalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

01 Eylül 2019 Pazar 14:16
Siirt TSO öncülüğündeki heyet; İstanbul’da tekstil firmalarını ziyaret etti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğündeki heyet İstanbul’da bulunan Siirtli tekstil firmalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


STSO Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, İş-Kur Müdürü Ömer Aslan ve Organize Sanayi Müdürü Bahattin Çelik’ten oluşan heyetin İstanbul’da bulunan Siirtli ünlü ve seçkin tekstil fabrikalarını gezerek inceleme ve araştırmada bulundu. STSO bünyesinde oluşturulan heyetin İstanbul’daki izlenimlerini aktaran Demirhan, İstanbul’da bulunan ünlü ve seçkin tekstil fabrikalarının sahipleri ile birebir görüştüklerini söyledi. STSO Başkanı Güven Kuzu’nun öncülüğünde oluşan heyette bulunan ve organizatörlüğü yapan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Abdulkadir Demirhan; “Başkanımız Güven Kuzu’nun girişimleri ile bizler İstanbul’da bulunan Siirtli tekstil fabrikalarını gezdik, fabrika sahipleri ile birebir görüşerek kendilerine memleketlerine yatırım yapmaları için ilimize davet ettik. Gördüğümüz ilgi ve alaka karşısında büyük memnuniyet duyduk. Hepsi birbirinden seçkin firmalar ve birçoğu gerek Ülkemize ve gerekse yurt dışına ihracat yapıyorlar. İlimizi kalkındıracak olan ve istihdam sağlayacak alanın tekstil olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda başta ben olmak üzere İş-Kur Müdürümüz Ömer Aslan, Organize Sanayi Müdürü Bahattin Çelik ile beraber toplam 11 tekstil fabrikasını gezerek iş yeri sahiplerinden bilgi aldık. Kendileri bu talebimizi olumlu karşıladılar ve en kısa zamanda Siirt’e gelerek fabrika kurulması konusunda araştırma yapacaklarını açıkladılar” dedi.


Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu da“İlimizin kalkınması, işsizlik oranının düşürülmesi için Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Odamız öncülüğünde oluşturduğumuz heyetin İstanbul’da tekstil üzeri çalışan firmaları ziyaret ederek, ilimize kendilerini davet ederek yatırım yapmaları çağrısında bulunduk. Gelecek heyete Organize Sanayi Bölgemizi tanıtarak, yapacakları yatırımlarla, işsizliğin azaltılması kapsamında gençlerimize iş imkanı sağlayacaklarını, ilimizde fabrika kurmak isteyen tüm yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır "diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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