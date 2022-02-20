Siirt Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen Siirtli vatandaşlar Millet Bahçesine akın etti.

Güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Siirtli vatandaşlar Siirt Millet Bahçesi'ne gelerek güzel vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar, yeşil alanda temiz hava alırken bazıları bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar ise güneşli havanın keyfini çıkardı. Millet Bahçesi açıldığı ilk günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edilen, Siirt Belediyesi ve İl Özel İdare tarafından desteklenen 27 dönüm arsa üzerinde kurulan yüzde 80’ni yeşil alana sahip Siirt Millet Bahçesinde; koşu parkuru, çocuk oyun alanları, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelyalar, oturma bankları ve yeşil alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olarak halkımıza hizmet vermektedir.

Kentin kalbinde yemyeşil bir vaha olan Siirt Millet Bahçesinde önümüzdeki aylarda düzenleyeceğimiz etkinliklerle, vatandaşlarımızı burada buluşmaya devam edeceğiz.

Tüm çalışmalarımız daha yaşanabilir bir Siirt için…