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Aktüel Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı
Aktüel

Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:43:30 -
Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında isnat bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bank Asya hesap artırımı olan, örgüte müzahir şirket ve dernek kaydı bulunan ayrıca mevcut delillere ek olarak 19 Aralık 2014 tarihli Zaman gazetesi ve 19 Şubat 2015 tarihli usulsüz dinleme protestolarına katılan şüphelilerin tespitleri neticesinde planlı çalışma kapsamında 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt'in Baykan, Kurtalan ve Şirvan ilçelerinin yanı sıra Adana, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi yakaladı.

Kente getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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