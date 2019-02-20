Siirt kırsalındaki PKK mağarası imha edildi Siirt'in Gökçebağ Beldesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut Operasyonu"nda keşfedilen PKK mağarası, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağara imha edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Gökçebağ beldesi kırsalında terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda, teröristlerce kullanılan 7-8 kişilik mağara tespit edildi. Jandarma Özel Harekat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı birliklerince mağarada yapılan aramada, bir kalaşnikof, 3 şarjör ile 138 fişek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri cumhuriyet başsavcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi. Mağara da kullanılamaz hale getirildi.

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