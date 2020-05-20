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Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:04:41 -
Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinin Gabar kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tünekpınarı köyü Gabar kırsalında 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı, yakın hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, ekiplerce bölgede arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aramalarda, piyade tüfeği ve 5 şarjör, 2 muhtelif silah parçası, dürbün, lazermetre cihazı, 125 fişek, 2 çift ayakkabı ve teröristlere ait örgütsel doküman bulunduğu kaydedildi.

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