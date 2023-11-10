Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi
Manşetlerin Dili’nde, geçmişte HDP güzellemeleri yapan Sözcü’nün Mustafa Kemal hakkındaki manşeti de masaya yatırıldı.
Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, geçmişte HDP güzellemeleri yapan Sözcü’nün Mustafa Kemal hakkındaki manşeti de masaya yatırıldı.
Karahasanoğlu, Sözcü yazarlarının, “Bizim yapamadığımızı FETÖ yaptı” diyerek mütedeyyinlere karşı terör örgütü güzellemeleri yaptıklarını, Sözcü’nün sahibinin FETÖ soruşturması sonrası yurt dışına kaçtığını, gazetenin, “HDP olmazsa AK Parti’yi indiremeyiz” manşetleri attığını hatırlatarak, “Mustafa Kemal yaşasaydı bunlara da dalkavuk derdi” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Karahasanoğlu, Osman Yüksel Serdengeçti’nin meşhur fıkrasını da anlattı.
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