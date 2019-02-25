Şii lider Mukteda Sadr ortadan kayboldu!

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'ın bir süredir gözlerden uzak olması, “Sadr ortadan kayboldu mu?'' Sorusunu gündeme taşıdı.

Irak'ta geçtiğimiz mayıs ayı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamalar ve daha sonra hükümetin kurulması aşamasında müzakere maratonunda gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şii Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın bir süredir gözlerden uzak olması ile ilgili Bağdat'ta farklı değerlendirmeler yapılıyor.

İki aya yakın süredir ortada gözükmüyor

2 aya yakın bir süredir hiçbir televizyon kanalında veya sosyal medya platformunda Sadr'ın açıklamalarına rastlanmazken, Irak'taki Şii Hareketinden bir yetkili ise, “Sadr, hükümetin reform çizgisinden sapması halinde müdahale etmekte tereddüt etmez” dedi.

Sadr, meclis çatısı altında eski Başbakan Haydar el-İbadi'nin partisi ve bazı Sünni partilerin de dahil olduğu Islah ve İmar Koalisyonu'nu kurdu. Bu oluşumun hedeflerini de bizzat Twitter hesabından kendisi paylaştı.

Sahayı gözlemlemek için geçici olarak çekildi

Twitter hesabındaki açıklamalarına tamamen son vermeden önce Sadr'ın, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin hükümet kabinesine aday belirleme sürecinde Twitter üzerindeki aktifliği önceki dönemlere nispeten daha aşağı seviyelerdeydi.

Sadr'a yakınlığıyla bilinen bir parti yetkilisi, Independent Arabia'dan Ömer Latif'e yaptığı açıklamada, “Sadr, hükümetin kurulma aşamasında basına yaptığı açıklamalar ve attığı tweetlerle amacına ulaştı. Bu nedenle sahayı gözlemlemek için geçici olarak çekildi. Bağımsız bir siyasetçi olan Adil Abdulmehdi'yi başbakanlık makamına getirirken, Haşdi Şabi'nin lideri Falih el-Fayyad'ın da İçişleri Bakanlığı'na seçilmesini engelledi. Bu iki hamle aslında Sadr'ın geleceğe ilişkin tasavvurunu ortaya koyuyor. Sadr, kendisini ‘İran'ın Irak'taki nüfuzuna muhalif Şii hareketin lideri' olarak takdim ediyor.

İran etkisinden uzak isimlerin kabineye girmesini sağladı

İran'ın Irak'taki nüfuzunun zirveye ulaştığı bir dönemde Haydar el-İbadi'nin ardından “İran menşeli bir başbakanın” geleceği yönünde beklentiler yüksek sesle dile getirilirken, Abdulmehdi'nin başbakanlık koltuğuna oturması Iraklı siyasi çevrelerde büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

Iraklı kaynaklar, hükümeti kurma görevinin Abdulmehdi'ye verilmesi, bakanlar kabinesine İran etkisinden uzak isimlerin girmesi Sadr'ın merkezi bir rol üstlendiğine işaret ediyorlar.

Tahran'dan bağımsız bir siyaset izliyor

Sadr, gözden kaybolmadan önce son attığı tweetlerde Irak'ın İran'dan bağımsız bir siyasi geleceğinin olması gerektiğine işaret eden açıklamalarda bulunmuştu. Buna dikkat çekmek için de birçok defa “Irak kararları” nitelemesine başvurdu.

Independent Arabia'ya konuşan Iraklı bir kaynak, “Sadr, İçişleri Bakanlığı'na muhtemel adaylar arasından Falih el-Fayyad'ı uzaklaştırdıktan sonra medyadaki görünürlüğünü azalttı. Bu, İran'a karşı kazanılmış stratejik bir zaferdi” ifadelerini kullandı.

Sadr'ın liderliğindeki Şii Hareketi üyesi Raid Fehmi, Independent Arabia'ya yaptığı açıklamada, Sadr'ın yaklaşık iki ay önce attığı tweetlerle hükümetin kurulmasına ilişkin görüşlerini belirttiğini ve detayların görüşülmesini müzakere heyetlerine bıraktığını söyledi. Fehmi ayrıca Sadr'ın hükümetin reform çizgisinden sapması halinde müdahale etmekte tereddüt etmeyeceğine dikkat çekti.

hükümetle arasında bir soğukluk var

Ancak Iraklı gazeteci yazar Sermed Tai, ‘Sadr'ın köşesine çekilmesini' farklı şekilde yorumluyor. Tayi, üst düzey Şii bir yetkilinin kendisine Sadr ve Başbakan Abdulmehdi arasında bir “soğukluk” olduğunu söylediğini belirtti.