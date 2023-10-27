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Dünya Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı
Dünya

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 18:56:00 -
Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yazılı bir açıklama ile çağırısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına destek veren ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi. .

Şii lider Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Müslümanlığın gereği tüm dünyadaki mazlumların yanında olmak düşüncesiyle en çok bugün Filistin'in ve Gazzelilerin yanında olunması gerektiğini vurguladı.

Sadr, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi.

Irak hükümeti ve Irak Meclisinden en kısa zamanda bu yönde karar almasını isteyen Sadr, aksi takdirde sergileyecekleri farklı tutumu daha sonra ilan edeceklerini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
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İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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Yorumlar

Gültekin

NİÇİN MÜSLÜMAN ÜLKELER, NETİCESİ OLAN YAPTIRIM KARARI ALAMIYOR? BM, ALDIĞI KARARLARIN HİÇ BİRİNİN NETİCESİ OLMADIĞI GİBİ KATLİAM YAPANLARIN YAPTIKLARI YANIN DA MI KALACAK? EY MÜSLÜMAN DEVLETLER ÖLDÜRÜLEN ŞEHİTLERİN VE YARALILARI SAYISINI SAYMAYI BIRAKINIZ NETİCESİ OLAN KARARLARINIZI ALINIZ AKSİ HALDE SORUMLUSUNUZ.

Umuda

Şiiler sadece sallayıp tutuyor. İcraat yok.
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