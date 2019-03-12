"Şii İran, Irak'la ilişkilerini güçlendirecek”

Münübe Yılmaz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’a giden İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Şii Müslüman İran'ın Şiilerin liderliğindeki Arap komşusuyla ilişkileri güçlendirme arzusu taşıdığını' ifade etti. "Bizim komşumuzla ilişkilerimiz ve bağlarımız, bölgede nefret edilen işgalci Amerika ile Irak arasındaki ilişkiler ile karşılaştırılamaz." açıklamasında bulunan Ruhani, "ABD'nin Irak, Suriye ve diğer bölge ülkelerine attığı bombaları birileri unutmayacaktır” dedi. Ziyareti esnasında petrol, ticaret, sağlık, ulaşım ve vize kolaylığı sağlanması konularında mutabakat imzalayan Ruhani’ye, Irak adına Başbakan Adil Abdülmehdi eşlik etti. Uzmanlar, Ruhani'nin Bağdat ziyaretini ABD'nin yaptırımlarına ve İran’I izole etme adımlarına karşı Tahran adına bir başarı olarak değerlendirirken, bu ziyaretin Washington'ın tüm girişimlerine rağmen Tahran'ın Irak'ta halen etkili bir güç olarak gösterdiğini belirtti. İran-Irak arasında demiryolu inşası konusunda anlaşmaya varılması görüşmenin en önemli noktası olarak kabul edilirken, yapılan diğer anlaşmalar kapsamında iki ülke vatandaşlarının Nisan ayından itibaren artık vize ücreti ödemeyeceği de duyuruldu.