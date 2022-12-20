Şıhıl mahşi tarifi: İsmini duyanı şaşkına çeviriyor! Şıhıl mahşi nereye ait, mahşi ne demek? Şıhıl mahşi yemeği nasıl yapılr?
Şıhıl mahşi nereye ait, mahşi ne demek, şıhıl mahşi malzemeleri, şıhıl mahşi yemeği tarifi nasıl yapılır merak edildi. Şıhıl Mahşi yemeği, bir tür dolmadır. Hatay mutfağına özgü bir lezzet olan şıhıl mahşi, zeytinyağlı kabak dolmasının daha farklı hali. Güneydoğu'da çok sevilen şıhıl mahşi, kabakların oyulup kızartılmasıyla hazırlanıyor. Kabaklar iç harç ile doldurulduktan sonra ise fırına veriliyor. Yoğurtlu sos ile sunulan bu yemek, kalabalık sofraların da favorisi. Kıymalı kabak dolması olan Şıhıl Mahşi yapılış olarak da oldukça basittir. İşte kolay tarifleri...
Şıhıl mahşi nereye ait?
Hatay'da, Güneydoğu'da çok sevilerek yapılan, 'dolmaların şahı' şıhıl mahşi tarifiyle tanışın. Diğer dolmalardan kabakların oyulup önden kızgın yağda bir güzel kızartılması aşamasında farklılaşıyor. Ardından içerisine pişirilmiş nefis bir kıymalı harç giriyor. Peki, şıhıl mahşi nasıl yapılır? Listedeki malzemeleri hazır edin, şıhıl mahşi tarifi için detaylara geçelim.
Şıhıl Mahşi ( Dolmaların Şahı ) Tarifi İçin Malzemeler
4 -5 adet dolmalık kabak
300 gr kıyma
1 orta boy soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 kahve fincanı haşlanmış nohut
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı salça (silme)
1 çay bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Kabakları kızartmak için;
Sıvı yağ
Sos için;
1 yemek kaşığı salça
1 kase yoğurt
Şıhıl Mahşi ( Dolmaların Şahı ) Tarifi Nasıl Yapılır?
Önce kabakları yıkayalım çatalla çizelim. Ortadan ikiye ya da 3’e bölelim. (kabakların boyuna göre).
İçlerini ufak kaşıkla oyup çıkartalım. Sıvı yağı tavaya alıp kabakları çevirerek kızartalım.
Diğer tarafta soğanı küp küp doğrayıp, yarım çay bardağından biraz az sıvı yağında karıştıralım.
İçine kıymayı koyup iyice kavuralım ve içine salçayı, tuzu, karabiberi koyup karıştıralım.
Nohutu da ilave edelim. karıştırıp altını kapatalım.
İçine yarım demet maydanozu ince ince kıyıp ekleyelim.
Kıymalı harç soğuyunca kızarmış olan kabakların içine dolduralım.
Kare bir borcama yan yan diziyoruz.
Ayrı bir kapta bir yemek kaşığı salçayı, bir çay bardağı suyla sos kıvamında açalım.
Tepsimizin kenarından dökelim.
200 dereceli fırında 3o dk. pişirelim. tabağa alıp yoğurtla servis edelim.
Kadın - Aile
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İşte, Şıhıl Mahşi kıymalı tarifi..
ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?
Malzemeleri:
12 dolmalık kabak
1 kg kıyma
2 soğan
Yarım çay bardağı ayçiçek yağı
50 gr haşlanmış nohut
1 tutam kadar maydanoz
50 gr domates salçası
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
150 ml ayçiçeği yağı
Yapılışı:
Kabakların içi oyulur. İçi boş kabaklar yağda kızartılır. Kıyma ise orta boy bir tencerede yarım çay bardağı yağ ile kavrulur. Soğanlar küp halinde doğranı ve salça ile birlikte eklenir. Tuz ve karabiber dahil edilir. Haşlanmış nohutlar da ilave edilip karıştırılır. Ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Kıyma soğuyunca maydanoz da eklenip harç iyice karıştırılır ve ardından kabaklara doldurulur. Fırın tepsisine kabaklar dizilir. Salça su ile karıştırılarak sos haline getirilir, tepsi üzerinde gezdirilir. 180 derecedeki fırında 35 dakika pişirilir. İsteğe göre yoğurtla birlikte servis edilebilir.
Şıhıl Mahşi Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?
Kabakları kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerinde bekleterek fazla yağını süzdürün.
Salçalı suya aroma katmak için bir tutam nane serpiştirebilirsiniz.
Şıhıl mahşi tarifinde kullanacağınız nohutları, bir gece önceden ıslatın.
1 Porsiyon Şıhıl Mahşi Kaç Kalori?
Şıhıl mahşi tarifinin bir porsiyonu, yaklaşık 165 kaloridir.
Mahşi ne demek?
Şıhıl Mahşi, Türk mutfağında yer alan, bir çeşit kabak dolması türüdür.Klasik kabak dolmasından farklı olarak kabakları oyulduktan sonra kızartılır. Mahşi Arapça'da dolma demektir.