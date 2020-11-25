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Gündem SİHA'larda kullanıldı! Gri listeye bir çizik daha: Sözde Dargeçit sorumlusu öldürüldü
Gündem

SİHA'larda kullanıldı! Gri listeye bir çizik daha: Sözde Dargeçit sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Dargeçit sorumlusu ‘Reber’ kod adlı M.O.’nun Mardin’de öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:27:00 -
SİHA'larda kullanıldı! Gri listeye bir çizik daha: Sözde Dargeçit sorumlusu öldürüldü

Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Mardin-Dargeçit kırsalında tespit edilen teröristlere yönelik komando ve özel harekat birliklerinin operasyonuna Atak helikopteri ve silahlı insansız hava araçları da eşlik etti. Operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı 3 teröristten birinin gri kategoride yer alan, sözde Dargeçit sorumlusu M.O. olduğunu duyurdu.

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