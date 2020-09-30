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Gündem SİHA'lar yok etmeye devam ediyor! Vurulan ermeni unsurları böyle patlatıldı
Gündem

SİHA'lar yok etmeye devam ediyor! Vurulan ermeni unsurları böyle patlatıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmaların başladığı ilk günden bu yana SİHA ve kamikaze drone kullanarak Ermeni mevzilerini yerle bir ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:16:00 - 2020-09-30 13:17:54

Bakanlık tarafından yeni yayınlanan videoda, 2 Ermeni unsurunun daha SİHA'lar vasıtasıyla nokta atışı imha edildiği belirtiliyor.

27 Eylül'den bu yana kullanılan SİHA ve kamikaze dronlar, Ermenistan’ın adeta korkulu rüyası haline geldi.

Birçok kişinin korkudan cepheyi terk ettiği dahi yerel kaynaklarca geçilen bilgiler arasında.

Resmi sayılar açıklandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 2300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan bir adet Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sisteminin de imha edildiğini belirten Bakanlık, onlarca aracın imha edildiğini de bildirdi.

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