SİHA'lar vuruyor, Sezgin Tanrıkulu hopluyor! Dışişleri Bakanı olunca bunu yapacakmış

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde zafer kazandıran araçlarından olan Bayraktar İHA'lara karşı düşmanlığını sürdürüyor.

Twitter'dan yapılan fake haberde "Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı" denildi. Bu haberi paylaşan Sezgin Tanrıkulu "Bu korku size yeter troller Ama emin olun adil olacağız." dedi.

Tanrıkulu SİHA'lardan hep rahatsız!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK'ya yönelik operasyonlar yapıldıkça Bayraktar SİHA'lara yönelik sivilleri vurduğuyla ilgili çarpıtma açıklamalar yapıyordu. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, terör örgütüne ağır darbeler indiren Silahlı İnsansız Hava Araçları'ndan (SİHA) rahatsız olduğunu söylemişti. Terörle mücadele edileceğini, ancak bunun hukuk kuralları içinde, insanların yaşam hakkını gözetecek şekilde olması gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları var" dedi.

Sezgin Tanrıkulu daha önce de PKK operasyonunda görev yapan SİHA'lar için "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim." demişti.