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SİHA'lar vurdu! 6 terörist öldürüldü

Şemdinli'de halk üzerinde baskı kuran Hamza kod adlı Ahmet Taşçı'nın da aralarında bulunduğu 6 terörist SİHA'larla öldürüldü

28 Haziran 2018 Perşembe 22:55
SİHA'lar vurdu! 6 terörist öldürüldü

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yerleri tespit edilen Hamza kod adlı Ahmet Taşçı'nın da aralarında bulunduğu 6 terörist Kuzey Irak'ın Hakurk/Kanirash bölgesinde SİHA'larla öldürüldü.

Gri listedeki Taşçı ve beraberindeki teröristlerin 3. Piyade Tümen Komutanlığı, 34.Hudut Tugay Komutanlığı ve MİT'in de sağladığı destekle etkisiz hale getirildiği bildirildi. Terörist Taşçı'nın Şemdinli'de halk üzerinde baskı kurduğu ve sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 22:55
  1. Hakkari
  2. PKK
  3. SİHA
  4. Kuzey Irak

YORUM YAZ

  • HilâlHilâl5 sa önce
    Zebanilerlayık olduğu yere cehenneme gitmişler ateşi bol olsun vatan hainiitler için yaşasın cehennem ateşi
  • AydınAydın5 sa önce
    Kırmızı listeyi isterük
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